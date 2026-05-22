Чемпион мира по версиям WBC WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал как он видит свою победу в поединке против голландского кикбоксера Рико Верховена

Это произошло на пресс конференции накануне боя Усик — Верховен который состоится в Гизе 23 мая

Усик о бое с Верховеном

Усика спросили об ожиданиях от боя возможных 12 раундах и его прогнозе на победу в субботу

– Я не знаю сколько раундов продлится этот бой Я не буду расстроен если будет 12 раундов – это нормально Но я не знаю Когда у меня будет возможность на нокаут Ред я ею воспользуюсь сказал Усик

У голландца также спросили каким образом он намерен одержать победу в поединке с Усиком Верховен заявил что его устроит любой сценарий собственной победы

– Я привнесу то чего он раньше не видел Потому что он раньше встречался с боксерами и боксировал всю жизнь а я нет Я предложу другой подход Посмотрим в субботу Пусть победит сильнейший сказал Верховен

После пресс конференций Усик и Верховен снова сошлись в битве взглядов накануне боя Она длилась почти две минуты.

THE INTENSITY BETWEEN USYK AND VERHOEVEN Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN

В поединке который состоится 23 мая Усик будет защищать звание чемпиона мира против бывшего кикбоксера Рико Верховена На кону будут стоять титулы WBC и The Ring

В андеркарде боя Усик — Верховен запланировано девять поединков.

