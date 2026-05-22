Евросоюз должен действовать в соответствии со скоростью осуществления Украиной реформ для вступления в ЕС, а не использовать дискуссии о разных моделях интеграции для того, чтобы откладывать полноправное членство.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецолла.

Введение Украины в ЕС: что предлагает Мецола

Она подчеркнула, что консенсус состоит в том, чтобы делать следующие шаги, не откладывая.

– Если бы кто сказал нам, что страна, которая находится в состоянии войны, потому что на нее напали, сможет так впечатляюще наверстать объем законодательной и технической работы, на который другим странам нужно десять лет! Поэтому мы не можем отвлечься, не ответив на эту скорость такой же скоростью, – призвала президент.

Роберта Мецола отметила, что Европейский союз должен не только признавать прогресс Украины, но и принимать собственные практические решения, которые придадут странам-кандидатам ощущение, что их усилия не напрасны.

Мецола призвала открыть для Украины первые кластеры как шаг, необходимый для украинцев и который позволит почувствовать, что Киев проводил реформы не зря.

В то же время она предостерегла ситуацию, когда дискуссия о том, какую именно модель интеграции следует использовать, фактически превращается в способ оставить страну-кандидат вне ЕС как можно дольше.

Президент отметила, что возможны различные промежуточные этапы, в частности присоединение к отдельным сферам сотрудничества, таким как единый рынок, таможенный союз, роуминговая зона, программы обмена Erasmus или Horizon. Однако это не может заменить политическое решение о будущем членстве Украины.

– Нам нужно просто сделать то, что мы должны сделать, посмотреть, какие есть возможности, и не использовать оправдание разными моделями для того, чтобы навсегда “припарковать” страны, потому что это еще один риск, с которым мы сталкиваемся. Но это не должно происходить ценой фундаментального решения, принятого – Украина присоединится к ЕС. Я не буду называть дат, это не компетенция Европарламента, но я хотела четко отметить это, – подытожила Мецола.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц в письме лидерам ЕС предложил новую модель интеграции Украины в Евросоюз.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины, член координационного комитета Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила, что предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса ассоциированного члена Европейского Союза без права голоса может предоставить государству ряд возможностей, поэтому его не стоит воспринимать.

