Листопад, 27 в 10:58

У польському місті Ґура Нижньосілезького воєводства родину з України пограбував місцевий житель – викрав гроші, а документи родини спалив.

Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

Інцидент стався ще 20 листопада близько 4:00 ранку, коли 38-річна українка та двоє її синів 10 та 11-річного віку саме збиралися повернутися до України.

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У місцевому відділку поліції жінка розповіла, що на ранок викликала таксі до залізничного вокзалу і переносила речі до автівки. У якийсь момент до одного із дітей підбіг молодий хлопець та намагався видерти з рук хлопчика рюкзак. Коли це зробити не вдалося, молодик схопив сумку поруч і втік.

У викраденій сумці були квитки на потяг, їжа, гроші (2200 доларів та 200 євро) та документи, зокрема, довідки одного з хлопчиків, який проходить онколікування.

Поліціянтам вдалося знайти крадія. Ним виявився 18-річний місцевий, який вже мав проблеми із законом.

Під час обшуку в його будинку знайшли вкрадені гроші. Проте крадій встиг спалити всі документи родини.

До суду подали клопотання про арешт хлопця, проте вирішили зобов’язати його з’являтися до управління поліції тричі на тиждень для відмітки про нагляд. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Поліціянти допомогли українській родини частково відновити документи.

Фото: dolnoslaska.policja.gov.pl