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Факты / Происшествия

Более 50 отверстий от пуль: в марте под Херсоном оккупанты расстреляли авто с людьми и переехали танком

Валентина Летяк, редактор ленты
під Херсоном окупанти розстріляли авто та переїхали танком
Фото: Офис генпрокурора

На деокупированных территориях Херсонской области правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных. Еще в марте 2022 года между двумя селами под Херсоном оккупанты расстреляли из автоматического оружия авто, в котором находились двое гражданских, и переехали его танком.

Установлено вероятное место захоронения погибших на местном кладбище. Они будут эксгумированы для проведения экспертизы.

В машине следователи насчитали более 50 входных и выходных отверстий от пуль.

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під Херсоном окупанти розстріляли авто та переїхали танком

Фото: ОГП

Дело расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – это ч. 2 ст. 438 УКУ.

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Источник: Офис генпрокурора
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