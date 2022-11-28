Более 50 отверстий от пуль: в марте под Херсоном оккупанты расстреляли авто с людьми и переехали танком

Ноябрь, 28 в 16:03

На деокупированных территориях Херсонской области правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных. Еще в марте 2022 года между двумя селами под Херсоном оккупанты расстреляли из автоматического оружия авто, в котором находились двое гражданских, и переехали его танком.

Установлено вероятное место захоронения погибших на местном кладбище. Они будут эксгумированы для проведения экспертизы.

В машине следователи насчитали более 50 входных и выходных отверстий от пуль.

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Автомобиль направят для проведения соответствующих судебно-криминалистических экспертиз.

Дело расследуется по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством – это ч. 2 ст. 438 УКУ.