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Факти / Надзвичайні події

Понад 50 отворів від куль: у березні під Херсоном окупанти розстріляли авто з людьми та переїхали танком

Валентина Летяк, редакторка стрічки
під Херсоном окупанти розстріляли авто та переїхали танком
Фото: Офіс генпрокурора

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці продовжують фіксувати злочини російських військових. Ще у березні 2022 року між двома селами під Херсоном окупанти розстріляли з автоматичної зброї авто, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком.

Встановлено ймовірне місце захоронення загиблих на місцевому цвинтарі. Їх буде ексгумовано для проведення експертизи.

У самій машині слідчі нарахували понад 50 вхідних та вихідних отворів від куль.

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під Херсоном окупанти розстріляли авто та переїхали танком

Фото: ОГП

Справа розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – це ч. 2 ст. 438 ККУ.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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