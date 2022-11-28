Листопад, 28 в 16:03

На деокупованих територіях Херсонської області правоохоронці продовжують фіксувати злочини російських військових. Ще у березні 2022 року між двома селами під Херсоном окупанти розстріляли з автоматичної зброї авто, в якому перебувало двоє цивільних, та переїхали його танком.

Встановлено ймовірне місце захоронення загиблих на місцевому цвинтарі. Їх буде ексгумовано для проведення експертизи.

У самій машині слідчі нарахували понад 50 вхідних та вихідних отворів від куль.

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Авто направлять для проведення відповідних судово-криміналістичних експертиз.

Справа розслідується за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством – це ч. 2 ст. 438 ККУ.