Листопад, 28 в 14:54

Під час обшуків на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП) співробітники СБУ та Нацполіції виявили велику кількість антиукраїнських матеріалів.

Правоохоронці знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність і, навпаки, наголошується, що це нібито “штучно створена держава”.

Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Зараз дивляться

У пресслужбі СБУ додали, що більшість знайденої літератури на території об’єктів УПЦ на Тернопільщині та Івано-Франківщині авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

Наразі СБУ вивчає походження зразків символіки “великого войска Донского”, яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії. Йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке у 2014 році допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

Ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

СБУ обшукала об’єкти УПЦ на Тернопільщині та Прикарпатті: знайшли шеврони бойовиків і пропаганду / 4 фотографии

Наразі докази відправили на відповідні незалежні експертизи. За їхніми результатами здійснюватимуться подальші процесуальні дії.