Роздягнули і закопали в холодний ґрунт: судитимуть трьох військових РФ за злочини в окупації

Листопад, 30 в 16:02

В Україні судитимуть трьох російських військових, які знущалися з жителя Київської області під час окупації одного з населених пунктів. Вони роздягали чоловіка та примусово тримали його в ямі.

За даними Офісу генерального прокурора, військові РФ у березні під час тимчасової окупації села Гавронщина Макарівської ОТГ Бучанського району жорстоко поводилися з цивільною особою.

– Впродовж тижня вони знущалися з місцевого жителя – завдавали тілесних ушкоджень, погрожували вогнепальною зброєю, зв’язували руки та ноги мотузкою. Окупанти роздягали чоловіка, закопували в холодний ґрунт, не давали воду та їжу. Вони декілька днів тримали його без верхнього одягу в ямі на відкритому повітрі, – йдеться у повідомленні.

Наразі завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт проти трьох військовослужбовців РФ.

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Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України), за що передбачено тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.