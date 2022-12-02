Мужчина погиб на месте: в Херсонской области на мине подорвалось авто
В Борозенском Бериславского района Херсонской области на противотанковой мине подорвался автомобиль Ford.
Взрыв, а за ним пожар произошел, когда водитель иномарки наехал на мину на полевой дороге вблизи села.
55-летний мужчина погиб на месте.
Другой 39-летний гражданин получил незначительные повреждения, поэтому от госпитализации отказался.
Пиротехники, осмотрев место трагедии, обнаружили там еще несколько противотанковых мин.
Спасатели напоминают: деоккупированные территории – очень загрязнены взрывоопасными предметами.
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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.
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