Декабрь, 02 в 12:15

В Борозенском Бериславского района Херсонской области на противотанковой мине подорвался автомобиль Ford.

Взрыв, а за ним пожар произошел, когда водитель иномарки наехал на мину на полевой дороге вблизи села.

55-летний мужчина погиб на месте.

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Другой 39-летний гражданин получил незначительные повреждения, поэтому от госпитализации отказался.

Пиротехники, осмотрев место трагедии, обнаружили там еще несколько противотанковых мин.

Спасатели напоминают: деоккупированные территории – очень загрязнены взрывоопасными предметами.

– Не посещайте леса, поля, побережья рек. Двигайтесь только проверенными дорогами с асфальтированным покрытием! – просят в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 282-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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