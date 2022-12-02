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Факти / Надзвичайні події

Чоловік загинув на місці: у Херсонській області на міні підірвалося авто

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Підрив авто на міні в Херсонській області
Фото: ДСНС

У Борозенському Бериславського району Херсонської області на протитанковій міні підірвався автомобіль Ford.

Вибух, а за ним пожежа стались, коли водій іномарки наїхав на міну на польовій дорозі поблизу села.

55-річний чоловік загинув на місці.

Зараз дивляться

Інший 39-річний громадянин дістав незначні ушкодження, тому від госпіталізації відмовився.

Піротехніки, оглянувши місце трагедії, виявили там ще кілька протитанкових мін.

Рятувальники нагадують: деокуповані території – дуже забруднені вибухонебезпечними предметами.

–  Не відвідуйте ліси, поля, узбережжя річок. Рухайтеся тільки перевіреними дорогами з асфальтованим покриттям! – просять у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС
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