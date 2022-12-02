Чоловік загинув на місці: у Херсонській області на міні підірвалося авто

Грудень, 02 в 12:15

У Борозенському Бериславського району Херсонської області на протитанковій міні підірвався автомобіль Ford.

Вибух, а за ним пожежа стались, коли водій іномарки наїхав на міну на польовій дорозі поблизу села.

55-річний чоловік загинув на місці.

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Інший 39-річний громадянин дістав незначні ушкодження, тому від госпіталізації відмовився.

Піротехніки, оглянувши місце трагедії, виявили там ще кілька протитанкових мін.

Рятувальники нагадують: деокуповані території – дуже забруднені вибухонебезпечними предметами.

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