Чоловік загинув на місці: у Херсонській області на міні підірвалося авто
У Борозенському Бериславського району Херсонської області на протитанковій міні підірвався автомобіль Ford.
Вибух, а за ним пожежа стались, коли водій іномарки наїхав на міну на польовій дорозі поблизу села.
55-річний чоловік загинув на місці.
Інший 39-річний громадянин дістав незначні ушкодження, тому від госпіталізації відмовився.
Піротехніки, оглянувши місце трагедії, виявили там ще кілька протитанкових мін.
Рятувальники нагадують: деокуповані території – дуже забруднені вибухонебезпечними предметами.
– Не відвідуйте ліси, поля, узбережжя річок. Рухайтеся тільки перевіреними дорогами з асфальтованим покриттям! – просять у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 282-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.