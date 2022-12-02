Обмен пленными и взрывчатка в посольствах Украины: что происходит на 282-й день войны (онлайн)

Генеральный штаб ВСУ сообщил о начале отвода российских войск с оккупированной территории Запорожской области.

В Испании после теракта в посольстве Украины сообщили об обнаружении еще нескольких пакетов со взрывчаткой. Они были направлены, в частности, в испанскую компанию, поставляющую оружие Украине. Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что конверты с угрозами получили еще три посольства Украины.

Верховная Рада предоставила военным право на отпуска во время войны. Ранее они имели право на передышку только по уважительным причинам или по семейным обстоятельствам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил потери украинской армии с начала войны. По его словам, они составляют 10-13 тыс. военных.

Агентство Reuters сообщает, что 1 декабря правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель.