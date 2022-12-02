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Факты / Україна
Илья Нежигай |
Обмен пленными и взрывчатка в посольствах Украины: что происходит на 282-й день войны (онлайн)

Обмен пленными и взрывчатка в посольствах Украины: что происходит на 282-й день войны (онлайн)

Генеральный штаб ВСУ сообщил о начале отвода российских войск с оккупированной территории Запорожской области.

В Испании после теракта в посольстве Украины сообщили об обнаружении еще нескольких пакетов со взрывчаткой. Они были направлены, в частности, в испанскую компанию, поставляющую оружие Украине. Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что конверты с угрозами получили еще три посольства Украины.

Верховная Рада предоставила военным право на отпуска во время войны. Ранее они имели право на передышку только по уважительным причинам или по семейным обстоятельствам.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк озвучил потери украинской армии с начала войны. По его словам, они составляют 10-13 тыс. военных.

Агентство Reuters сообщает, что 1 декабря правительства стран ЕС предварительно договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в 60 долларов за баррель.

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00:26 - 02 декабря

В Херсоне, недавно освобожденном от российских оккупационных войск, возобновляют теплоснабжение.

Об этом проинформировал глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышев.

– В дома херсонцев возвращается тепло! Каждую смену наши бригады работают над тем, чтобы как можно скорее вернуть теплоснабжение жителям города, – отметил он.

Чернышев напомнил, что специалисты постоянно рискуют своей жизнью, поскольку объекты энергетической инфраструктуры находятся под прицелом врага.

В Нафтогазе надеются, что обогрев домов херсонцев начнется в ближайшее время.

– Несмотря на все препятствия, надеемся в ближайшее время заполнить сети теплоносителем и начать обогрев домов, — заявил Чернышев.

Источник: Facebook-страница Алексея Чернышева

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