Автоматы выдали, а патронов нет: военный РФ поделился случаем о потери 300 солдат
Военнослужащий Российской Федерации поделился случаем с потерей 300 солдат в разговоре со знакомой, который удалось перехватить Главному управлению разведки Министерства обороны Украины.
— Вот говорят, что там расстреляли у вас где-то, погибло очень много. Около 300 человек — так сказали, — спросила знакомая российского оккупанта.
Он ответил, что этот случай произошел после сразу приезда российских солдат. Их вывезли в лес с оружием, однако не предоставили к нему патронов.
— Это еще в начале, когда мы только приехали. Их в лес назад повезли, автоматы выдали, а патронов нет. А вот недавно еще тоже расстреляли группу там, — отметил российский военный, намекнув на то, что подобные случаи не единичны.
В Главном управлении разведки Минобороны подчеркнули, что за каждое военное преступление против Украины будет справедливая отплата.