Здесь уже бунт назревает, никто воевать не хочет: ГУР перехватило новый разговор оккупантов
Российские оккупанты не хотят воевать, жалуются на плохое обеспечение и свое командование.
Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров захватчиков, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Во время этого телефонного разговора один из оккупантов жалуется тете, что его подразделение “гниет в земле”, поскольку “все мокрые”. А когда зажгли костер, чтобы посушиться, то “сразу заработал миномет” украинских военных.
По словам оккупанта, в его подразделении 30 человек, помощь им не приходит, еду привозят нерегулярно. Рашист подтвердил, что они сидят “полуголодные и холодные”.
– Здесь уже бунт назревает… Здесь все “военные полиции” забиты, народ уходит, их возвращают: кого в часть, кого назад. Никто воевать не хочет, уже все, наелись… Все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда, — заявил он.
Пожаловался оккупант и на “скотское отношение” и командование, которое сидит в тепле в 100 км от линии фронта.
– Приказы идиотские отдают: Идите в наступление! Перед нами минное поле – идите в наступление. Идиот на идиоте. А нам только говорят: Крепитесь, мы все в таких условиях. Только условия немного разные. Он сидит в бункере, а мы под целлофаном. Вообще просто неподготовленная вся эта война, — заявил оккупант.
Во время разговора тетя посоветовала рашисту “хватать” все, что плохо лежит. На что тот заявил, что его подразделение находится посреди полей, а до ближайшего населенного пункта 20 км.
В одном из недавних перехватов ГУР оккупант жаловался на наступление Вооруженных сил Украины и питание на войне.
Источник: ГУР Минобороны Украины