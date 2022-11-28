Ноябрь, 28 в 21:47

Российские оккупанты не хотят воевать, жалуются на плохое обеспечение и свое командование.

Об этом свидетельствует очередной перехват переговоров захватчиков, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Во время этого телефонного разговора один из оккупантов жалуется тете, что его подразделение “гниет в земле”, поскольку “все мокрые”. А когда зажгли костер, чтобы посушиться, то “сразу заработал миномет” украинских военных.

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По словам оккупанта, в его подразделении 30 человек, помощь им не приходит, еду привозят нерегулярно. Рашист подтвердил, что они сидят “полуголодные и холодные”.

– Здесь уже бунт назревает… Здесь все “военные полиции” забиты, народ уходит, их возвращают: кого в часть, кого назад. Никто воевать не хочет, уже все, наелись… Все лазейки ищут, чтобы свалить отсюда, — заявил он.

Пожаловался оккупант и на “скотское отношение” и командование, которое сидит в тепле в 100 км от линии фронта.

– Приказы идиотские отдают: Идите в наступление! Перед нами минное поле – идите в наступление. Идиот на идиоте. А нам только говорят: Крепитесь, мы все в таких условиях. Только условия немного разные. Он сидит в бункере, а мы под целлофаном. Вообще просто неподготовленная вся эта война, — заявил оккупант.

Во время разговора тетя посоветовала рашисту “хватать” все, что плохо лежит. На что тот заявил, что его подразделение находится посреди полей, а до ближайшего населенного пункта 20 км.

В одном из недавних перехватов ГУР оккупант жаловался на наступление Вооруженных сил Украины и питание на войне.

Источник: ГУР Минобороны Украины