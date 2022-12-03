Автомати видали, а патронів немає: військовий РФ поділився випадком про втрату 300 солдатів

Грудень, 03 в 21:21

Військовослужбовець Російської Федерації поділився випадком про втрату 300 солдатів у розмові зі знайомою, яку вдалося перехопити Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

– Ось кажуть, що там розстріляли десь у вас, загинуло дуже багато. Близько 300 людей – так сказали, – запитала знайома російського окупанта.

Він відповів, що цей випадок стався після одразу приїзду російських солдатів. Їх вивезли до лісу зі зброєю, проте не надали до неї патронів.

Зараз дивляться

– Це ще на початку, коли ми тільки-но приїхали. Їх у ліс назад повезли, автомати видали, а патронів немає. А от нещодавно ще теж розстріляли групу там, – зазначив російський військовий, натякнувши на те, що такі випадки не поодинокі.

У Головному управлінні розвідки Міноборони наголосили, що за кожен воєнний злочин проти України буде справедлива відплата.