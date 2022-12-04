Дома в двух районах Харькова без тепла, коммунальщики устраняют дефект магистрали

Декабрь, 04 в 8:02

Из-за резких перепадов напряжения на участке 95 тепломагистрали в Харькове возник дефект диаметром 1000 мм. В настоящее время два района города без тепла.

Коммунальщики Харьковских тепловых сетей оперативно отключили 11 теплораспределительных станций города из-за дефекта на магистрали диаметром 1000 мм, возникшего из-за резких перепадов напряжения.

В настоящее время ремонтники устраняют дефект, ведутся сварочные работы.

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Однако временно пришлось частично слить теплоноситель из коммуникаций домов на бульваре Юрьева.

Сейчас без тепла дома в Немышлянском (улицы Рыбалка, Филиппова, Багратиона, проспект Александровский и Героев Харькова, улица Ощепкова, Академика Подгорного, переулок Снегиревский, улица Танкопия, Харьковских дивизий, бульвар Богдана Хмельницкого) и в Индустриальном районах Харькова (улица Северина Потоцкого и проспект Александровский).

Сегодня, 4 декабря, в Харьковской области действуют графики почасовых отключений электричества. В нем 12 очередей.

Фото: Харківська міськрада