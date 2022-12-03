Декабрь, 03 в 21:33

В Украине продолжают экстренно и аварийно выключать свет в некоторых регионах, что вызвано российскими атаками по инфраструктуре Украины. Впрочем некоторые облэнерго ввели стабилизационные графики отключения света для регионов.

Например, в Киеве, Киевской или Донецкой областях продолжаются экстренные отключения света. В то же время в Днепропетровской области часть города имеет стабилизационные отключения электроэнергии, а часть — аварийные.

Облэнерго Николаевской, Харьковской, Львовской, Тернопольской, Днепропетровской, Запорожской, Закарпатской и Ивано-Франковской областей уже обнародовали графики плановых стабилизационных отключений электроэнергии.

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Где и когда не будет света 4 декабря — читайте в материале Фактов ICTV.

Николаевская область

Николаевоблэнерго с недавних пор начал также ограничивать электроснабжение для абонентов области, поэтому обновил графики ограничения потребителей.

В перечне, который был опубликован облэнерго три столбика, где второй указывает на ориентированное время начала перерыва подачи света, а третий на время восстановления электроснабжения.

Ознакомиться со временем и адресами отключений света в Николаевской области можно по этой ссылке.

Харьковская область

Харьковоблэнерго тоже опубликовало график почасовых отключений на 4 декабря.

График насчитывает 12 очередей с почасовыми отключениями:

1 очередь 14:00 — 17:00

2 очередь 15:00 — 18:00

3 очередь 17:00 — 20:00

4 очередь 18:00 — 21:00

5 очередь 19:00 — 22:00

6 очередь 07:00 — 10:00

7 очередь 08:00 — 11:00

8 очередь 09:00 — 12:00

9 очередь 10:00 — 13:00

10 очередь 11:00 — 14:00

11 очередь 12:00 — 15:00

12 очередь 13:00 — 16:00.

С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Львовская область

Львовоблэнерго принимает меры для стабилизации ситуации в энергосистеме региона, поэтому был сформирован график подачи электроэнергии для потребителей.

Свет будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). В другие часы суток следует быть готовым к приостановке поставок электроэнергии.

График отключений света для потребителей Львовоблэнерго разбит на три группы потребителей, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго обнародовали обновленный график отключений, распределенный на три группы.

Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

Почасовые отключения света будут применяться исключительно по указанию диспетчера, которым является Укрэнерго. Это будет происходить в случае необходимости сбалансирования украинской энергосистемы.

График обесточиваний можно посмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Днепропетровская область

Операторами города Днепр и соответствующей области являются энергокомпании Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.

По данным ДТЭК, в регионе происходят экстренные отключения света, когда же графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Тем не менее, узнать о состоянии подачи электроэнергии, которыми оперирует энергокомпания, можно по этой ссылке.

В то же время Yasno сформировало стабилизационные графики для Днепра и отдельных населенных пунктов области. Ознакомиться с ними можно по этой ссылке.

Запорожская область

В Запорожьеоблэнерго продолжают действовать графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии, касающиеся города Запорожье и Запорожского района (территориях Запорожской области, подконтрольных Украине).

Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди — 3 часа с возможной небольшой задержкой. Также возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги. Отключения начнутся в 00:00 с Третьей очереди (дальнейшее расписание можно узнать по этой ссылке).

С перечнем адресов в очередях можно ознакомиться по этой ссылке.

Закарпатская область

Среди графиков Закарпатьеоблэнерго отсутствует график на 4 декабря, в то же время на сайте имеются плановые перерывы в электроснабжении за 3 и 5 декабря. Для ознакомления с ними можно перейти по этой ссылке.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах области могут действовать аварийные отключения, с перечнем которых можно ознакомиться по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

Для Прикарпатья на 4 декабря доведен ночной лимит в 242 МВт и дневной лимит (с 06:00 до 24:00) — 330 МВт.

Как сообщила руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук, в течение суток, учитывая потребление, лимиты могут меняться.

По ее словам, отключение света будет распределено между тремя очередями, которые имеют соответствующие подчереди. Также, для уменьшения нагрузки на сеть в часы пиковой нагрузки, к отключению будет применена очередь №4.

Обесточенной очередь №4 будет с 08:00 до 13:00 и с 17:00 до 22:00.

Узнать о графике отключения света для первых очередей №1, №2 и №3 можно по этой ссылке.

В то же время узнать свою очередь можно по лицевому счету по этой ссылке, или в чатботе Viber по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Волынская, Винницкая, Черновицкая и Житомирская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 4 декабря.

Областные регуляторы публикуют графики стабилизационных отключений изо дня в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Винницаоблэнерго, Черновцыоблэнерго и Житомироблэнерго.