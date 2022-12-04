Будинки у двох районах Харкова без тепла, комунальники усувають дефект магістралі

Грудень, 04 в 8:02

Комунальники Харківських теплових мереж оперативно відключили 11 теплорозподільчих станцій міста через дефект на магістралі діаметром 1000 мм, який ввиник через різкі перепади напруги.

Наразі ремонтники усувають дефект, ведуться зварювальні роботи.

Проте тимчасово довелося частково злити теплоносій з комунікацій будинків на бульварі Юр’єва.

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Наразі без тепла будинки в Немишлянському (вулиці Рибалка, Філіпова, Багратіона, проспект Олександрівський та Героїв Харкова, вулиця Ощепкова, Академіка Підгорного, провулок Снігурівський, вулиця Танкопія, Харківських дивізій, бульвар Богдана Хмельницького) та Індустріальному районах Харкова (вулиця Северина Потоцького та проспект Олександрівський).

Сьогодні, 4 грудня, у Харківській області діють графіки погодинних вимкнень електрики. У ньому 12 черг.

Фото: Харківська міськрада