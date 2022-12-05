Грудень, 05 в 13:09

З метою унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского міра”, а також убезпечення людей від провокацій і терактів, співробітники СБУ та Нацполіції 5 грудня проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області.

Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир під Лубнами (Полтавська і Миргородська єпархії УПЦ МП) та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії.

Ці безпекові заходи – одна зі складових системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб.

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Правоохоронці оглядають територію та приміщення за безпосередньої участі представників церкви.

Обшуки проводять у межах чинного законодавства.

На об’єктах УПЦ МП у Полтавській області проводяться контррозвідувальні заходи – СБУ / 3 фотографии

Днями президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.