На об’єктах УПЦ МП у Полтавській області проводяться контррозвідувальні заходи – СБУ
З метою унеможливлення використання релігійних громад як осередку “русского міра”, а також убезпечення людей від провокацій і терактів, співробітники СБУ та Нацполіції 5 грудня проводять контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Полтавській області.
Зокрема йдеться про Мгарський Спасо-Преображенський чоловічий монастир під Лубнами (Полтавська і Миргородська єпархії УПЦ МП) та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії.
Ці безпекові заходи – одна зі складових системної роботи з протидії підривній діяльності російських спецслужб.
Правоохоронці оглядають територію та приміщення за безпосередньої участі представників церкви.
Обшуки проводять у межах чинного законодавства.
Днями президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.