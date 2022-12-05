РФ нанесла ракетный удар по промышленным объектам Запорожья, люди не пострадали
Ночью 5 декабря Россия в очередной раз обстреляла Запорожье. Вражеские ракеты повредили объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.
– По имеющейся информации, люди невредимы. Спасательные работы продолжаются, – подчеркнул он.
А секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил позже, что повреждено одно из частных предприятий.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении враг ведет оборону.
За прошедшие сутки российские войска обстреливали позиции наших защитников в районе Орехова и Гуляйполя.
В то же время Силы обороны Запорожского края нанесли врагу значительные потери: 10 оккупантов уничтожены и около 30 ранены.
Фото: Олександр Старух