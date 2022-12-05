Декабрь, 05 в 10:32

Ночью 5 декабря Россия в очередной раз обстреляла Запорожье. Вражеские ракеты повредили объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– По имеющейся информации, люди невредимы. Спасательные работы продолжаются, – подчеркнул он.

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А секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил позже, что повреждено одно из частных предприятий.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении враг ведет оборону.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали позиции наших защитников в районе Орехова и Гуляйполя.

В то же время Силы обороны Запорожского края нанесли врагу значительные потери: 10 оккупантов уничтожены и около 30 ранены.

Фото: Олександр Старух