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Факты / Происшествия

РФ нанесла ракетный удар по промышленным объектам Запорожья, люди не пострадали

Валентина Летяк, редактор ленты
Обстріл Запоріжжя 5 грудня

Ночью 5 декабря Россия в очередной раз обстреляла Запорожье. Вражеские ракеты повредили объекты промышленной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

– По имеющейся информации, люди невредимы. Спасательные работы продолжаются, – подчеркнул он.

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А секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев уточнил позже, что повреждено одно из частных предприятий.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

По данным Генштаба ВСУ, на Запорожском направлении враг ведет оборону.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали позиции наших защитников в районе Орехова и Гуляйполя.

В то же время Силы обороны Запорожского края нанесли врагу значительные потери: 10 оккупантов уничтожены и около 30 ранены.

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Фото: Олександр Старух

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