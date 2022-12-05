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Факти / Надзвичайні події

РФ завдала ракетного удару по промисловим об’єктам Запоріжжя, люди не постраждали

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 5 грудня

Вночі 5 грудня Росія вкотре обстріляла Запоріжжя. Ворожі ракети пошкодили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Запорізкої ОВА Олександр Старух.

– За наявною інформацією, люди не постраждали. Рятувальні роботи тривають, – наголосив він.

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А секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив пізніше, що пошкоджено одне з приватних підприємств.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку ворог веде оборону.

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали позиції наших захисників у районі Оріхова та Гуляйполя.

Водночас Сили оборони Запорізького краю завдали ворогу значних втрат: 10 окупантів знищено та близько 30 поранено.

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Фото: Олександр Старух

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