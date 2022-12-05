РФ завдала ракетного удару по промисловим об’єктам Запоріжжя, люди не постраждали
Вночі 5 грудня Росія вкотре обстріляла Запоріжжя. Ворожі ракети пошкодили об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє голова Запорізкої ОВА Олександр Старух.
– За наявною інформацією, люди не постраждали. Рятувальні роботи тривають, – наголосив він.
А секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв уточнив пізніше, що пошкоджено одне з приватних підприємств.
Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.
За даними Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку ворог веде оборону.
Протягом минулої доби російські війська обстрілювали позиції наших захисників у районі Оріхова та Гуляйполя.
Водночас Сили оборони Запорізького краю завдали ворогу значних втрат: 10 окупантів знищено та близько 30 поранено.
Фото: Олександр Старух