Декабрь, 09 в 12:55

На трассе Киев – Одесса произошла автокатастрофа с участием рейсового пассажирского автобуса Van Hool и грузового автомобиля Skania с полуприцепом – зерновозом.

По данным Национальной полиции, транспортные средства направлялись в попутном направлении в сторону Одессы, когда попали в смертельное ДТП.

В результате аварии погиб водитель автобуса, который отдыхал. Его напарник, который был за рулем, и еще четыре пассажира травмированы. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Известно, что водитель грузовика не пострадал. Полицейские выясняют все обстоятельства автокатастрофы. Назначены экспертизы, которые помогут расследованию.

Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.