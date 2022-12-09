Грудень, 09 в 12:55

На трасі Київ – Одеса відбулася автокатастрофа за участі рейсового пасажирського автобуса Van Hool та вантажного автомобіля Skania з напівпричепом – зерновозом.

За даними Національної поліції, транспортні засоби прямували у попутному напрямку в бік Одеси, коли потрапили у смертельну ДТП.

Внаслідок аварії загинув водій автобуса, який відпочивав. Його напарник, який був за кермом, і ще четверо пасажирів травмовані. Постраждалих доставили до лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.

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Відомо, що водій вантажівки не постраждав. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини автокатастрофи. Призначено низку експертиз, які допоможуть розслідуванню.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.