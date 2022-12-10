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Факты / Происшествия

Мужчину взрывной волной отбросило в подъезд: в Нововолынске в квартире сдетонировали газовые баллоны

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Мужчину взрывной волной отбросило в подъезд: в Нововолынске в квартире сдетонировали газовые баллоны
Фото: ГСЧС

На Волыни в многоквартирном доме взорвались два туристических газовых баллона, в результате чего пострадали люди.

Сообщается, что 10 декабря во второй половине дня в квартире на 5 этаже Шахтерского микрорайона города Нововолынска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался один туристический газовый баллон, а от него сдетонировал другой.

Мужчину взрывной волной отбросило в подъезд: в Нововолынске в квартире сдетонировали газовые баллоны / 3 фотографии

– В квартире находилась мама с двумя детьми. Женщина получила незначительные ожоги. Медики предоставили ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась. Мужчину, который как раз подходил к двери помещения, взрывной волной отбросило на лестничную клетку. Он получил травму головы, госпитализирован в КНП Нововолынская центральная городская больница, — отмечается в сообщении ГСЧС Украины.

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Кроме того, отмечается, что взрывной волной повреждены окна и двери в квартире, а также дверь в соседнем доме. В результате возник пожар, который охватил домашние вещи, потолок и стены.

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Источник: ГСЧС
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