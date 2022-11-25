В Киевской области две семьи отравились угарным газом из-за использования генераторов

Ноябрь, 25 в 13:04

В Киевской области две семьи пострадали от отравления угарным газом из-за использования генераторов.

Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

– В селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, который был расположен прямо в помещении. В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу, – написал он.

Еще один трагический инцидент произошел в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.

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— Сначала стало плохо 72-летней бабушке, потом 4-летней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей – 12-летней девочки и ее 48-летнего отца, – сообщил Небитов.

Начальник ГУ Нацполиции предостерегает не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Необходимо своевременно проверять исправность работы газовых приборов и вентиляции.

Фото: Андрей Небитов