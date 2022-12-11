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Факты / Происшествия

На Волыни нет света в некоторых общинах: в результате непогоды оборваны линии электропередач

Юля Захарченко, редактор ленты
електроенергія
Фото: Unsplash

В Волынской области в результате непогоды есть значительный обрыв линий электропередач и поваленные опоры, поэтому произошло массовое обесточивание в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщает глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко. По его словам, больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин.

— Энергетики Волыни сообщают, что из-за непогоды в области есть значительные обрывы линий электропередач и поваленные опоры, что повлекло за собой массовые обесточивания в сетях Ковельского и Камень-Каширского районов (Камень-Каширская, Ратновская, Любешевская, Любомльская, Ковельская, Старовижовская и Маневицкая ОТО) – отмечает он.

По словам главы ОВА, службы Волынеблэнерго уже работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для потребителей и устраняют последствия непогоды.

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