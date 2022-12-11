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Факти / Надзвичайні події

На Волині немає світла у деяких громадах: внаслідок негоди обірвані лінії електропередач

Юля Захарченко, редакторка стрічки
електроенергія
Фото: Unsplash

У Волинській області внаслідок негоди є значний обрив ліній електропередач та повалені опори, тому відбулися масові знеструмлення у низці населених пунктів.

Про це повідомляє очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. За його словами, найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад

– Енергетики Волині повідомляють, що через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, що спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старовижівська та Маневицька ОТГ), – зазначає він.

За словами очільника ОВА, служби Волиньобленерго вже працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання для споживачів та усувають наслідки негоди.

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