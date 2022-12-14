Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Клинцях на Брянщині знову вибухи: напередодні там трапилася “бавовна” у військовій частині

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
бавовна Клинці

У Брянській області Росії, а саме в місті Клинці, повідомляють про вибухи увечері у середу, 14 грудня.

Згодом губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що нібито над Клинцями спрацювала система ППО.

І заявив, що нібито “всі ракети, випущені ЗСУ, були збиті”.

Зараз дивляться

Напередодні уночі у Клинцях пролунав потужний вибух. Богомаз звинуватив в обстрілі українську армію і заявив, що російські сили ППО нібито збили всі ракети, але її уламки впали на території промзони.

Але згодом з міста Клинці почали з’являтися відео з місця вибуху з вирвою та перекинутою бронемашиною. Ті кадри суперечать словам російського губернатора про те, що ракету збила ППО.

Місто Клинці розташовані приблизно за 60 км від кордону з Чернігівською областю України. У цьому місті дислокується мотострілецький полк ЗС РФ.

Читайте
У Брянській області вночі прогриміли вибухи: ймовірно, вдарили по базі засобів зв’язку й казармі

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка