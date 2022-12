У Брянській області Росії, а саме в місті Клинці, повідомляють про вибухи увечері у середу, 14 грудня.

Згодом губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що нібито над Клинцями спрацювала система ППО.

І заявив, що нібито “всі ракети, випущені ЗСУ, були збиті”.

Напередодні уночі у Клинцях пролунав потужний вибух. Богомаз звинуватив в обстрілі українську армію і заявив, що російські сили ППО нібито збили всі ракети, але її уламки впали на території промзони.

Але згодом з міста Клинці почали з’являтися відео з місця вибуху з вирвою та перекинутою бронемашиною. Ті кадри суперечать словам російського губернатора про те, що ракету збила ППО.

Ukrainian forces appear to have hit the main base of the Russian 488th Motor Rifle Regiment in Klintsy, Bryansk Oblast.

Size of the crater indicates a fairly large warhead, possibly from an OTR-21 Tochka SRBM. pic.twitter.com/zUut3CVOfB

