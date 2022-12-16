Ракетный обстрел Украины: Полтава осталась без света
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Утром во время воздушной тревоги в Полтавской области раздались взрывы.
По словам главы ОВА Дмитрия Лунина, в области работает наша противовоздушная оборона. Он призвал жителей Полтавщины не выходить из укрытий.
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По словам мэра Полтавы Александра Мамая, город остался без света.
– Полтавцы! Сохраняйте спокойствие. Пока мы остаемся без электроснабжения. Выключите все электроприборы. Воздушная тревога продолжается, — подчеркнул он.