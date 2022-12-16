Декабрь, 16 в 9:53

Утром во время воздушной тревоги в Полтавской области раздались взрывы.

По словам главы ОВА Дмитрия Лунина, в области работает наша противовоздушная оборона. Он призвал жителей Полтавщины не выходить из укрытий.

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