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Факти / Надзвичайні події

Ракетний обстріл України: Полтава залишилася без світла

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Зранку під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи.

За словами голови ОВА Дмитра Луніна, в області працює наша протиповітряна оборона. Він закликав жителів Полтавщини не виходити з укриттів.

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За словами мера Полтави Олександра Мамая, місто наразі залишилося без світла.

– Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває, – наголосив він.

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