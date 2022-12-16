Грудень, 16 в 9:53

Зранку під час повітряної тривоги на Полтавщині пролунали вибухи.

За словами голови ОВА Дмитра Луніна, в області працює наша протиповітряна оборона. Він закликав жителів Полтавщини не виходити з укриттів.

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За словами мера Полтави Олександра Мамая, місто наразі залишилося без світла.