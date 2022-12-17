Декабрь, 17 в 8:45

В Одессе с самого утра слышны звуки взрывов. Об этом сообщали местные СМИ.

Обновлено в 08:45. Впоследствии Оперативное командование Юг сообщило, что российские захватчики из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму выпустили по Одесской области две ракеты Оникс.

К счастью, наша противовоздушная оборона вовремя сработала и сбила обе ракеты.

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Напомним, что 16 декабря во время воздушной тревоги возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 сбили силы ПВО.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на 11:00 оккупанты выпустили по территории Украины 60 ракет.

Источник: ОК Юг