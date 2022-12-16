Декабрь, 16 в 13:25

Сегодня, 16 декабря, во время воздушной тревоги возле Киева было зафиксировано более 40 ракет, 37 сбили силы ПВО.

Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов.

Он назвал сегодняшнюю атаку РФ одной из самых массированных с начала полномасштабной войны. Власти также не исключают, что может быть несколько волн вражеских обстрелов.

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По словам Шаманова, электротранспорт в столице остановлен, запускаются автобусы. Кроме того, в городе есть проблемы с водоснабжением.

Информация о попаданиях будет позже, чтобы не давать врагу данные для дальнейшей корректировки огня.

Утром 16 декабря Россия нанесла новый масштабный ракетный удар по Украине. Целями ряда ударов террористов стали объекты критической инфраструктуры. По всей стране вводятся экстренные отключения света.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на 11:00 оккупанты выпустили по территории Украины 60 ракет.

Источник: Михайло Шаманов

Фото: Воздушное командование Запад