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РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья: разрушено здание гимназии

Юля Захарченко, редактор ленты
РФ ударила ракетами по пригороду Запорожья: разрушено здание гимназии

Армия Российской Федерации ударила ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию Степненской общины, сообщает областная военная администрация.

По данным ОВА, повреждены расположенные рядом дома, однако люди остались целыми и невредимыми. Глава ОВА Александр Старух опубликовал фотографии, на которых можно увидеть последствия ракетных ударов.

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— Последствия попадания ракет в гимназию Степненской общины. После Второй мировой войны уничтоженное отстраивали пленные нацисты, после этой войны отстроят рашисты, — отмечает глава военной администрации.

На снимках можно заметить, что здание учебного заведения разрушено полностью, а на земле лежат обломки стекла и стен.

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