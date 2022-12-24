Декабрь, 24 в 12:18

Армия Российской Федерации ударила ракетами по пригороду Запорожья. Несколько из них попали в гимназию Степненской общины, сообщает областная военная администрация.

По данным ОВА, повреждены расположенные рядом дома, однако люди остались целыми и невредимыми. Глава ОВА Александр Старух опубликовал фотографии, на которых можно увидеть последствия ракетных ударов.

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— Последствия попадания ракет в гимназию Степненской общины. После Второй мировой войны уничтоженное отстраивали пленные нацисты, после этой войны отстроят рашисты, — отмечает глава военной администрации.

На снимках можно заметить, что здание учебного заведения разрушено полностью, а на земле лежат обломки стекла и стен.