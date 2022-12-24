Грудень, 24 в 12:18

Армія Російської Федерації вдарила ракетами по передмістю Запоріжжя. Декілька з них влучили в гімназію Степненської громади, повідомляє обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, пошкоджені будинки, розташовані поруч, проте люди залишилися цілими та неушкодженими. Очільник ОВА Олександр Старух опублікував фотографії, на яких можна побачити наслідки ракетних ударів.

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– Наслідки потрапляння ракет у гімназію Степненської громади. Після Другої світової війни знищене відбудовували полонені нацисти, після цієї війни відбудують рашисти, – наголошує очільник військової адміністрації.

На знімках можна помітити, що будівля навчального закладу повністю зруйнована, а на землі лежать уламки скла та стін.