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Факты / Происшествия

Россияне обстреляли роддом в Херсоне

Юля Захарченко, редактор ленты
Россияне обстреляли роддом в Херсоне
Фото: Офис президента

В Херсоне российские захватчики обстреляли родильное отделение больницы, в которой сегодня родилось двое детей. К началу атаки врачам удалось завершить кесарево сечение.

Это было заявил советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, после в медицинском заведении находится пять женщин после родов.

— Чудом никто не пострадал, — утвердждает Кирилл Тимошенко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что каждый российский солдат, совершивший военные преступления против Украины, будет привлечен к ответственности.

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— Херсон, родильная больница … К счастью, без жертв. Что будет с теми, кто отдал приказы и выполнял? В общем, я не буду завидовать им. Мы по каждому болотному неудачнику приведем к логическому выводу, — уверяет Эрмак.

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