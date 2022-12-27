Россияне обстреляли роддом в Херсоне
В Херсоне российские захватчики обстреляли родильное отделение больницы, в которой сегодня родилось двое детей. К началу атаки врачам удалось завершить кесарево сечение.
Это было заявил советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, после в медицинском заведении находится пять женщин после родов.
— Чудом никто не пострадал, — утвердждает Кирилл Тимошенко.
Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что каждый российский солдат, совершивший военные преступления против Украины, будет привлечен к ответственности.
— Херсон, родильная больница … К счастью, без жертв. Что будет с теми, кто отдал приказы и выполнял? В общем, я не буду завидовать им. Мы по каждому болотному неудачнику приведем к логическому выводу, — уверяет Эрмак.