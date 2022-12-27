Декабрь, 27 в 21:13

В Херсоне российские захватчики обстреляли родильное отделение больницы, в которой сегодня родилось двое детей. К началу атаки врачам удалось завершить кесарево сечение.

Это было заявил советник руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, после в медицинском заведении находится пять женщин после родов.

— Чудом никто не пострадал, — утвердждает Кирилл Тимошенко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечает, что каждый российский солдат, совершивший военные преступления против Украины, будет привлечен к ответственности.

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