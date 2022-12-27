Всюду – обломки стекла и снарядов: РФ обстреляла критическое предприятие Херсона
Российские войска атаковали из артиллерии предприятие критической инфраструктуры в Херсоне.
– Выбиты окна не только в здании предприятия, но и в зданиях, расположенных рядом, – на станции экстренной медицинской помощи, в детском саду, – отмечает руководитель областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Подвергся разрушениям также частный дом.
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Вокруг – обломки стекла и российских снарядов.
– К счастью, люди не пострадали, – добавляет Ярослав Янушевич.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 307-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Ярослав Янушевич