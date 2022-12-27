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Факти / Надзвичайні події

Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні
Фото: Офіс президента

У Херсоні російські загарбники обстріляли пологове відділення лікарні, в якій сьогодні народилися дві дитини. До початку атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, у медичному закладі перебуває п’ять жінок після пологів.

– Дивом ніхто не постраждав, – ствержує Кирило Тимошенко.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що кожен російський солдат, який здійснював воєнні злочини РФ проти України, буде притягнутий до відповідальності.

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– Херсон, пологовий будинок… На щастя, без постраждалих. Що буде з тими, хто віддавав накази і виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення, – запевняє Єрмак.

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