Росіяни обстріляли пологовий будинок у Херсоні
У Херсоні російські загарбники обстріляли пологове відділення лікарні, в якій сьогодні народилися дві дитини. До початку атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин.
Про це заявив радник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, у медичному закладі перебуває п’ять жінок після пологів.
– Дивом ніхто не постраждав, – ствержує Кирило Тимошенко.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначає, що кожен російський солдат, який здійснював воєнні злочини РФ проти України, буде притягнутий до відповідальності.
– Херсон, пологовий будинок… На щастя, без постраждалих. Що буде з тими, хто віддавав накази і виконував? Загалом, не заздрю їм. Ми по кожному болотяному нікчемі доведемо справу до логічного завершення, – запевняє Єрмак.