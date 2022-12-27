Изнасиловал 11-летнюю падчерицу: отчима в Хмельницкой области приговорили к пожизненному

Декабрь, 27 в 17:51

Прокуроры доказали, что житель Хмельницкой области впервые изнасиловал свою падчерицу, когда ей было 11 лет.

Суд признал его виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15 и ч. 6 ст. 152 — и назначил наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Отчим заставлял молчать девочку, угрожал расправой над ней и ее матерью.

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Ребенок, испугавшись за жизнь матери, решился позвонить в полицию.

В Офисе генпрокурора напомнили, что осужденный уже отсидел 10 лет за изнасилование собственной дочери.

На днях в Харьковской области задержали 30-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в сети интернет.

За совершенное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.