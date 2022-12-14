Декабрь, 14 в 14:45

Столичные правоохранители задержали киевлянина по подозрению в изнасиловании 22-летней крестницы.

Как сообщает полиция Киева, 53-летний мужчина надругался над девушкой у себя дома.

В дежурную часть Деснянского управления полиции от медиков поступило сообщение о том, что к ним обратилась девушка 2001 года рождения с предварительным диагнозом перелом костей и ушиб мягких тканей носа.

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Потерпевшая рассказала, что в квартире на улице Лесковская ее изнасиловал крестный отец. На вызов поехали следственно-оперативная группа, сотрудники управления уголовного розыска столичного главка и оперативники сектора раскрытия преступлений против жизни и здоровья Деснянского управления полиции.

— Мы выяснили, что 22-летняя девушка пришла в гости к своему крестному отцу, где они распивали спиртные напитки. В дальнейшем мужчина начал приставать к крестнице, несколько раз ударил и изнасиловал ее. Правоохранители при силовой поддержке бойцов полка полиции №1 задержали ранее не судимого местного жителя, 1969 года рождения, в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе следственных действий полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства, а также оружие и боеприпасы: помповое ружье, пистолет Форт-17Р и более 100 патронов к ним, — рассказал начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе.

Оперативники задержали обидчика, а следователи сообщили ему о подозрении. По сообщению полиции, ему грозит всего до пяти лет лишения свободы.

Мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании (ч. 1 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Сейчас суд прорабатывает вопрос об избрании ему меры пресечения.