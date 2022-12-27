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Факти / Надзвичайні події

Зґвалтував 11-річну падчерку: вітчима на Хмельниччині засудили до довічного

Валентина Летяк, редакторка стрічки
педофіл, зґвалтування
Фото: Depositphotos

Прокурори довели, що мешканець Хмельницької області вперше зґвалтував свою падчерку, коли їй було 11 років.

Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15 та ч. 6 ст. 152 – та призначив покарання у вигляді до довічного позбавлення волі.

Вітчим змушував мовчати дівчинку, погрожував розправою над нею та її матір’ю.

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Дитина, злякавшись за життя матері, наважилася зателефонувати до поліції.

В Офісі генпрокурора нагадали, що засуджений вже відсидів 10 років за зґвалтування власної доньки.

Днями у Харківській області затримали 30-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною у мережі інтернет.

За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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