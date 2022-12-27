Зґвалтував 11-річну падчерку: вітчима на Хмельниччині засудили до довічного
Прокурори довели, що мешканець Хмельницької області вперше зґвалтував свою падчерку, коли їй було 11 років.
Суд визнав його винним за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 15 та ч. 6 ст. 152 – та призначив покарання у вигляді до довічного позбавлення волі.
Вітчим змушував мовчати дівчинку, погрожував розправою над нею та її матір’ю.
Дитина, злякавшись за життя матері, наважилася зателефонувати до поліції.
В Офісі генпрокурора нагадали, що засуджений вже відсидів 10 років за зґвалтування власної доньки.
Днями у Харківській області затримали 30-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною у мережі інтернет.
За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.