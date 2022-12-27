Познакомились в сети: полиция задержала мужчину, изнасиловавшего 13-летнего мальчика

Декабрь, 27 в 14:50

В Харьковской области задержан 30-летний мужчина по подозрению в изнасиловании 13-летнего мальчика в Киеве.

Злоумышленник познакомился с ребенком в сети интернет. После встречи он совершил в отношении мальчика развратные действия. За совершенное фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

В полиции Киева сообщили, что в ходе досудебного расследования правоохранители довели причастность уроженца Харьковщины к совершенному.

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Сообщение об изнасиловании мальчика 2009 года рождения поступило в столичную полицию летом прошлого года.

Поскольку мужчина скрывался от органов следствия, сотрудники полиции по согласованию с Соломенской окружной прокуратурой заочно сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование и ч. 2 ст. 156 – развращение несовершеннолетних.

На днях злоумышленника удалось задержать в Харьковской области. На данный момент фигурант находится под стражей.

В середине декабря правоохранители столицы задержали киевлянина по подозрению в изнасиловании 22-летней крестницы. 53-летний мужчина поиздевался над девушкой 2001 года рождения у себя дома.