Систематически насиловал 11-летнюю падчерицу: в Киеве за сексуальное насилие задержан мужчина

Декабрь, 28 в 14:10

Задержан 35-летний житель столицы, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу.

В октябре 2022 года в полицию поступила информация от Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что к ним поступила 11-летняя девочка, которую вместе с 7-летней сестрой изъяли из неблагополучной семьи. Старшая девочка сообщила о факте сексуального насилия над ней со стороны отчима.

По результатам следственных мероприятий, а также проведения психологического исследования девочки с помощью “зеленой комнаты”, подтверждена информация о совершении над ней сексуального насилия. Продолжается расследование возможных аналогичных противоправных действий в отношении младшей сестры потерпевшей.

Сейчас смотрят

В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры получили доказательства, достаточные для задержания мужчины и сообщения ему о подозрении. Судом ему избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.