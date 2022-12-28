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Систематически насиловал 11-летнюю падчерицу: в Киеве за сексуальное насилие задержан мужчина

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Систематически насиловал 11-летнюю падчерицу: в Киеве за сексуальное насилие задержан мужчина
Фото: Depositphotos

Задержан 35-летний житель столицы, который систематически насиловал малолетнюю падчерицу.

В октябре 2022 года в полицию поступила информация от Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что к ним поступила 11-летняя девочка, которую вместе с 7-летней сестрой изъяли из неблагополучной семьи. Старшая девочка сообщила о факте сексуального насилия над ней со стороны отчима.

По результатам следственных мероприятий, а также проведения психологического исследования девочки с помощью “зеленой комнаты”, подтверждена информация о совершении над ней сексуального насилия. Продолжается расследование возможных аналогичных противоправных действий в отношении младшей сестры потерпевшей.

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В ходе досудебного расследования следователи и прокуроры получили доказательства, достаточные для задержания мужчины и сообщения ему о подозрении. Судом ему избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Источник: Прокуратура Киева
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