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Систематично ґвалтував 11-річну падчерку: у Києві за сексуальне насильство затримано чоловіка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Систематично ґвалтував 11-річну падчерку: у Києві за сексуальне насильство затримано чоловіка
Фото: Depositphotos

Затримано 35-річного мешканця столиці, який систематично ґвалтував малолітню падчерку.

У жовтні 2022 року до поліції надійшла інформація від Центру соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що до них потрапила 11-річна дівчинка, яку разом з 7-річною сестрою вилучили з неблагополучної родини. Старша дівчинка повідомила про факт сексуального насильства над нею з боку вітчима.

За результатами слідчих заходів, а також проведення психологічного дослідження дівчинки за допомогою “зеленої кімнати”, підтверджена інформація щодо сексуального насильства відносно неї. Триває розслідування можливих аналогічних дій стосовно меншої сестри потерпілої.

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У межах досудового розслідування слідчі та прокурори здобули докази, достатні для затримання чоловіка та повідомлення йому про підозру. Наразі судом йому обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За вчинене зловмиснику загрожує від 10 до 15 років в’язниці. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Джерело: Прокуратура Києва
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