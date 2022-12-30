Активно выполнял указания РФ: работника Херсонского СИЗО подозревают в госизмене

Декабрь, 30 в 17:50

В Украине задержали еще одного работника Херсонского следственного изолятора, которого подозревают в государственной измене. Он согласился служить стране-агрессору во время оккупации региона.

По данным следствия, мужчина перешел на сторону врага и добровольно согласился служить в подчиненном оккупационным властям РФ “Следственном изоляторе №1” на псевдодолжности младшего инспектора отдела охраны.

В Херсонской облпрокуратуре отмечают, что он активно выполнял указания представителей страны-агрессора, достоверно зная, что действует в нарушение правовых норм и стандартов обращения с заключенными.

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В конце концов бывшего работника ГУ Херсонский следственный изолятор задержали и сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас фигуранту производства избрали меру пресечения — удерживание под стражей без альтернативы внесения залога. Досудебное расследование продолжается.