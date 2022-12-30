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Активно виконував вказівки РФ: працівника Херсонського СІЗО підозрюють у держзраді

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Активно виконував вказівки РФ: працівника Херсонського СІЗО підозрюють у держзраді
Фото: Офіс генпрокурора

В Україні затримали ще одного працівника Херсонського слідчого ізолятора, якого підозрюють у державній зраді. Він погодився служити країні-агресору під час окупації регіону.

За даними слідства, чоловік перейшов на бік ворога та добровільно погодився служити в підпорядкованому окупаційній владі РФ “Слідчому ізоляторі №1” на псевдопосаді молодшого інспектора відділу охорони.

У Херсонській облпрокуратурі зазначають, що він активно виконував вказівки представників країни-агресора, достовірно знаючи, що діє на порушення правових норм і стандартів поводження з в’язнями.

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Врешті колишнього працівника ДУ Херсонський слідчий ізолятор затримали та повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наразі фігуранту провадження обрали запобіжний захід – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Досудове розслідування триває.

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