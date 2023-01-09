Январь, 09 в 10:55

Российская армия сегодня утром коварно обстреляла поселок Шевченково в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено в 10.50. По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.

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Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Оккупанты утром обстреляли рынок в поселке Шевченково Харьковской области, есть погибшая / 4 фотографии

Ранее Олег Синегубов сообщил, что враг выпустил по населенному пункту ракеты ЗРК С-300, попавшие в местный рынок.

Как сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали семь мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка.

На месте ракетного удара работают все экстренные службы.

Напомним, что 7 января оккупанты обстреляли город Мерефа в Харьковской области. Там погиб мужчина.

Фото: Олег Синегубов, Кирилл Тимошенко