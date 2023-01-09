Оккупанты утром обстреляли рынок в поселке Шевченково Харьковской области, есть погибшая
Российская армия сегодня утром коварно обстреляла поселок Шевченково в Харьковской области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обновлено в 10.50. По уточненной информации, к сожалению, погибла 60-летняя женщина.
Все остальные пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают им помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Ранее Олег Синегубов сообщил, что враг выпустил по населенному пункту ракеты ЗРК С-300, попавшие в местный рынок.
Как сообщили в Областном центре экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали семь мирных жителей, в том числе 13-летняя девочка.
На месте ракетного удара работают все экстренные службы.
Напомним, что 7 января оккупанты обстреляли город Мерефа в Харьковской области. Там погиб мужчина.
Фото: Олег Синегубов, Кирилл Тимошенко