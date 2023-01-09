Січень, 09 в 12:19

Російська армія сьогодні зранку підступно обстріляла селище Шевченкове на Харківщині.

Оновлено о 12.10. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що жертвами ракетного удару по Шевченковому стали вже дві жінки. Ще троє жінок та 10-річна дівчинка дістали поранення.

За попередніми даними, ворог обстріляв населений пункт із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області РФ.

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За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції зафіксували наслідки збройної агресії Російської Федерації та зібрали речові докази.

Оновлено о 10.50. За інформацією голови ОВА Олега Синєгубова, на жаль, загинула 60-річна жінка.

Всіх інших постраждалих госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали.

Окупанти зранку обстріляли ринок у селищі Шевченкове на Харківщині: загинули дві жінки / 4 фотографии

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що ворог випустив по населеному пункту ракети ЗРК С-300, які влучили у місцевий ринок.

Як повідомили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару по смт Шевченкове постраждало сім мирних жителів, серед них 13-річна дівчинка.

На місці ракетного удару працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, що 7 січня окупанти обстріляли місто Мерефа на Харківщині. Там загинув чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Фото: Олег Синєгубов, Кирило Тимошенко