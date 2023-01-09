Раненую в шею девочку из Шевченково повезут оперировать в Харьков
10-летнюю девочку, которая получила осколочное ранение во время вражеского ракетного удара по поселку Шевченково, отправили на операцию в Харьков. Осколок попал ребенку в шею, рядом с сонной артерией.
Об этом Суспільне Харків сообщила директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя.
Сразу после ракетного удара в больницу в Шевченково привезли пятерых пациентов.
Одна из раненых женщин умерла в операционной от полученных травм. Еще четырем людям, в том числе и ребенку, оказывают помощь.
– Там осколочные ранения шеи, рядом с сонной артерией, поэтому ее повезли в Харьков – там будут проводить оперативные вмешательства, – сказала Перепадя.
Еще одна пациентка получила легкие ранения, ей оказали помощь, она госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.
— Одна пациентка с переломом костей голени нуждается в травматологической помощи, она доставлена в областную травматологическую больницу. И одна пациентка с травмами обоих глаз тоже нуждается в оперативном вмешательстве, — сообщила Светлана Перепадя.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате удара ракетами С-300 по рынку в Шевченково погибли две женщины — 60 лет и 59-лет.
Оккупанты выпустили ракеты с территории Белгородской области РФ. В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).