Январь, 09 в 14:03

10-летнюю девочку, которая получила осколочное ранение во время вражеского ракетного удара по поселку Шевченково, отправили на операцию в Харьков. Осколок попал ребенку в шею, рядом с сонной артерией.

Об этом Суспільне Харків сообщила директор Шевченковской больницы Светлана Перепадя.

Сразу после ракетного удара в больницу в Шевченково привезли пятерых пациентов.

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Одна из раненых женщин умерла в операционной от полученных травм. Еще четырем людям, в том числе и ребенку, оказывают помощь.

– Там осколочные ранения шеи, рядом с сонной артерией, поэтому ее повезли в Харьков – там будут проводить оперативные вмешательства, – сказала Перепадя.

Еще одна пациентка получила легкие ранения, ей оказали помощь, она госпитализирована в хирургическое отделение местной больницы.

— Одна пациентка с переломом костей голени нуждается в травматологической помощи, она доставлена в областную травматологическую больницу. И одна пациентка с травмами обоих глаз тоже нуждается в оперативном вмешательстве, — сообщила Светлана Перепадя.

Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в результате удара ракетами С-300 по рынку в Шевченково погибли две женщины — 60 лет и 59-лет.

Оккупанты выпустили ракеты с территории Белгородской области РФ. В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Фото: Харьковская областная прокуратура