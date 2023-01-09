Січень, 09 в 14:03

10-річну дівчинку, яка отримала осколкове поранення під час ворожого ракетного удару по селищу Шевченкове, відправили на операцію до Харкова. Уламок влучив дитині в шию, поряд із сонною артерією.

Про це Суспільне Харків повідомила директорка Шевченківської лікарні Світлана Перепадя.

Одразу після ракетного удару до лікарні у Шевченковому привезли п’ятьох пацієнтів.

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Одна поранена жінка померла в операційній від отриманих травм. Ще чотирьом людям, серед них і дитині, надають допомогу.

– Там уламкові поранення шиї, поряд із сонною артерією, тому її повезли до Харкова — там оперативні втручання будуть проводити, — сказала Перепадя.

Ще одна пацієнтка отримала легкі поранення, їй надали допомогу, вона госпіталізована до хірургічного відділення місцевої лікарні.

– Одна пацієнтка з переломом кісток гомілки потребує травматологічної допомоги, її доправлено в обласну травматологічну лікарню. І одна пацієнтка з травмами обох очей — також потребує оперативного втручання, — повідомила Світлана Перепадя.

Раніше у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок удару ракетами С-300 по ринку у Шевченковому загинуло дві жінки – 60 років та 59-років.

Окупанти випустили ракети із території Бєлгородської області РФ. Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: Харківська обласна прокуратура