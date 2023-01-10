Январь, 10 в 15:53

На Буковине 77-летний черновчанин на протяжении 15 лет вступал в половые отношения с детьми, изготавливал порнографическую продукцию, в том числе при их участии. Это доказала прокуратура.

— Мужчина приглашал к себе домой малолетних и несовершеннолетних девочек, как правило, дочерей женщин, которые оказывали ему сексуальные услуги. Он фотографировал детей обнаженными, а также за определенное денежное вознаграждение вступал с ними в половые отношения, фиксируя это на видео. Девочки его хорошо знали, неоднократно бывали у него дома вместе со своими матерями. Кроме того, одна из пострадавших была его крестницей, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

На Буковине пенсионер 15 лет развращал детей и снимал это на видео / 5 фотографий

Отмечается, что пенсионер, воспользовавшись их доверием и неосведомленностью, стал привлекать детей к предоставлению интимных услуг за вознаграждение другим мужчинам. Среди постоянных посетителей был 68-летний заведующий отделением одного из черновицких колледжей.

Фактически потерпевшими от их противоправных действий было три девушки, однако только две из них написали заявления в полицию.

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77-летний мужчина признан виновным в совершении 58 эпизодов уголовных правонарушений и приговорен к 15 годам лишения свободы. Его 68-летний сообщник – в 29 эпизодах и приговорен к 12 годам за решеткой.