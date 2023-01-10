Січень, 10 в 15:53

На Буковині 77-річний чернівчанин упродовж 15 років вступав у статеві відносини з дітьми, виготовляв порнографічну продукцію, у тому числі за їх участі. Це довела прокуратура.

– Чоловік запрошував до себе додому малолітніх та неповнолітніх дівчаток, як правило доньок жінок, які надавали йому сексуальні послуги. Він фотографував дітей оголеними, а також за певну грошову винагороду вступав з ними в статеві відносини, фіксуючи це на відео. Дівчатка його добре знали, неодноразово бували у нього вдома разом зі своїми матерями. Крім того, одна з потерпілих була його похресницею, – йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

На Буковині пенсіонер 15 років розбещував дітей та знімав це на відео / 5 фотографий

Зазначається, що пенсіонер, скориставшись їхньою довірою та необізнаністю, почав залучати дітей до надання інтимних послуг за винагороду іншим чоловікам. Серед постійних відвідувачів був 68-річний завідувач відділення одного з чернівецьких коледжів.

Фактично потерпілими від їх протиправних дій було троє дівчат, проте лише дві з них написали заяви до поліції.

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77-річного чоловіка визнано винним у вчиненні 58 епізодів кримінальних правопорушень та засуджено до 15 років позбавлення волі. Його 68-річного спільника – у 29 епізодах та засуджено до 12 років за ґратами.