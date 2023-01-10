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Факты / Происшествия

Работал на РФ во время оккупации Харьковщины: ГБР объявило подозрение экс-полицейскому

Валентина Летяк, редактор ленты
ДБР оголосило підозру експоліцейському
Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заочно объявило подозрение в государственной измене бывшему полицейскому, который во время оккупации Купянского района Харьковской области помогал захватчикам устанавливать свои порядки.

Когда российские военные начали вербовать местных, предатель написал заявление на имя главы незаконной оккупационной администрации.

Его назначили старшим оперуполномоченным, а затем — участковым оккупационной полиции в поселке Шевченково.

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По данным следстава, за работу на врага он ежемесячно получал по 60 тыс. рублей.

Когда россияне отступали из Купянского района, предатель сбежал в Россию.

Недавно ГБР задержало и объявило подозрение еще одному экс-правоохранителю, который руководил подразделением конвойной службы оккупантов в Купянском районе.

Сейчас он находится за решеткой.

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Источник: ГБР
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